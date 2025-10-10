При цьому американські чиновники проігнорували той факт, що Трамп не міг її отримати із суто процедурних причин.

У Білому домі образилися на Норвезький Нобелівський комітет через те, що Дональд Трамп не отримав цьогорічну премію миру. Відповідну заяву у соцмережі Х зробив помічник президента США та директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун.

Він зокрема звинуватив Нобелівський комітет у тому, що там "ставлять політику вище за мир".

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і ніколи не знайдеться нікого, подібного до нього, хто міг би зрушити гори силою своєї волі", – написав Чун.

Варто зауважити, що Дональд Трамп не міг отримати цьогорічну нобелівську премію за свою дипломатичну активність у 2025-му із суто процедурних причин. Як вказано на офіційному сайті Норвезького Нобелівського комітету, заявки на висування кандидатів на Нобелівську премію миру подаються до 31 січня року, за який присуджується премія.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вдруге вступив у повноваження президента США 20 січня 2025 року. При цьому ті дипломатичні "подвиги" із завершення чи то семи, чи то уже восьми війн, які він собі приписує, він здійснював ще пізніше.

Таким чином, відповідно до давно встановлених процедур присудження Нобелівської премії миру, Трамп технічно не міг отримати премію у 2025 році. Однак теоретично він може отримати її у 2026-му, якщо його кандидатуру буде офіційно висунуто не пізніше 31 січня наступного року.

Нобелівська премія миру 2025

Як писав УНІАН, цьогорічну премію миру отримала опозиційна політична діячка з Венесуели, лідерка демократичних сил Марія Коріна Мачадо.

У заяві Норвезького Нобелівського комітету сказано, що премія була вручена, щоб відзначити "невпинну працю" Марії Мачадо із "просування демократичних прав народу Венесуели" та за її боротьбу за "справедливий та мирний перехід" Венесуели від поточної диктатури до майбутньої демократії.

