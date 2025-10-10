Йдеться про "трикладушку" Galaxy G Fold, прем'єра якої підтверджена до кінця року.

Компанія Samsung готується представити свій перший смартфон з потрійним дисплеєм, який буде оснащений відразу трьома акумуляторами, як показали нові сертифікаційні документи, пише TechRadar.

Смартфон складатиметься з трьох сегментів, у кожному з яких знаходиться батарейка. Таке рішення дасть змогу рівномірно розподілити вагу по корпусу й уникнути перекосу на одну з трьох частин під час використання. Крім того, три акумулятори дадуть змогу збільшити автономність, що залишається проблемою для складаних смартфонів.

Судячи із зображень з патенту, найменша батарея розміститься в секції з потрійною камерою, середня – там, де екран, а найбільша – в центральній частині. Точна ємність АКБ не розкривається, але очікується, що сукупна ємність перевищить 5000 мАг. Також напевно запропонують і швидку зарядку (від 45 Вт).

Samsung уже підтвердила, що прем'єра незвичайного смартфона відбудеться до кінця 2025 року. За наявними даними, пристрій комплектуватиметься 9,96-дюймовим екраном – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір буде як у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.

До слова, Samsung уже випередили Huawei. Минулого року китайська компанія випустила смартфон Huawei Mate XT, здатний складатися втричі. А вже у вересні цього року вийшло друге покоління "трикладушки". Оцінили її в $3000.

Тим часом перша iPhone-"розкладачка" вийде восени 2026 року та отримає унікальну комбінацію матеріалів корпусу. Apple використовуватиме в такому айфоні комбінацію титану та алюмінію.

