Київ пережив одну з найскладніших за своїми наслідками атак.

Нова атака Російської Федерації на столицю України може відбутися вже у найближчі дні. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"‎Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку"‎, – написав він.

Міський голова радить мешканцям Києва зробити запаси води та продуктів, зарядити пристрої автономного живлення, а також підготувати аптечку і теплі речі.

Відео дня

Зараз міські служби працюють в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення.

Росія атакує українську енергетику - головні новини

Вночі Росія атакувала об'єкти енергетики у багатьох областях України. Через це виникли перебої зі світлом, були введені графіки відключень. Значні перебої зі світлом та транспортом спостерігали в Києві.

За словами Віталія Кличко, енергетикам вже вдалося повернути світло для понад 423 000 споживачів. В окремих будинках, де ще немає електрики, на верхніх поверхах може бути відсутня холодна вода. Це пов’язано з не працюючими насосами підвищення тиску.

Нагадаємо, раніше київську владу звинуватили у недбалості. За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренко, столична влада не забезпечила надійний захист ТЕЦ, що призвело до дуже важких наслідків.

