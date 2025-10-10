Водночас, глава держави не вважає цей удар смертельним.

Несприятливі погодні умови різко негативно відбилася на ефективності української ППО під час відбиття масованої російської атака минулої ночі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив, що цієї ночі основні зусилля масованого російського удару були спрямовані на чотири регіони України.

"Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови зменшили відбиття наше десь на 20-30 відсотків. І я думаю, що саме це дало такий ефект", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Водночас, як вважає глава держави, "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"А що нам залишається? Партнери повинні допомагати. Америка повинна вгамувати Путіна. Партнери не повинні опускати руки і [мають] підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять", - сказав Зеленський.

Як підкреслив президент, "дощі заважають будь-кому ширше використовувати авіацію".

Зеленський наголосив, що в Україні нараховується щонайменше 203 ключові об’єкти, які потрібно захищати засобами ППО. А загалом об’єктів, які потенційно можуть стати ціллю російської атаки, набагато більше, каже президент.

Масована російська атака 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники завдали по Україні масованого комбінованого удару ракетами і дронами. Зокрема, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів).

Внаслідок атаки були знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

