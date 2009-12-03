Кравчук: армія потребує не лише грошей, а й нового головнокомандувача

Президент України Віктор ЮЩЕНКО продовжує спекулювати на проблемах армії, при цьому значно їх перебільшуючи.

Як передає кореспондент УНІАН, так колишній Президент України Леонід КРАВЧУК прокоментував в інтерв’ю журналістам регулярні звинувачення В.ЮЩЕНКА на адресу глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО „у нібито не належній увазі до проблем Збройних Сил”.

„На жаль, і напередодні свята ЮЩЕНКО не зміг утриматися від недостойних випадів, які, між іншим, деморалізують і саму армію, - сказав Л.КРАВЧУК. – Головнокомандувач ЮЩЕНКО скомандував генералам вирушити на інформаційну війну проти уряду. Щодня з усіх телеканалів лунає стогін і плач генералів на тему, як погано армії… Виглядає так, що кризу найважче переживають не жінки-вчителі і не бабусі-лікарі, а чоловіки з лампасами”.

Л.КРАВЧУК заявляє, що проаналізував питання, пов’язані із фінансуванням армії та оборонного замовлення. „Навіть в умовах кризи грошей виділено більше, ніж в 2006 чи 2007 роках. Уряд, на нашу думку, в цих умовах робить максимум можливого. Армії, напевно, не краще і не гірше переживати кризу ніж будь-кому”, - сказав він.

Крім того, Л.КРАВЧУК вважає, що армія потребує „не тільки грошей, але й нового головнокомандувача, який замість того, щоб шукати разом з ВР і урядом вихід із ситуації, весь час шукає винних, плаче сам і закликає до плачу військо”.