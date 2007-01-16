Кириленко підозрює Януковича у намірі продовжити наступ на повноваженя Ющенка

У нинішній Верховній Раді закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики перетвориться на закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики так званої “антикризової” коаліції, і слугуватиме розколу суспільства, а не його об’єднанню.

Таку думку висловив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

В.КИРИЛЕНКО вважає, що замість ухвалення закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики і намагань таким чином здійснити черговий наступ на повноваження Президента, правляча коаліція має законодавчо закріпити норми Універсалу національної єдності.

“В Універсалі вже відображені засади внутрішньої і зовнішньої політики, а підписали цей документ і Віктор ЯНУКОВИЧ, і Олександр МОРОЗ, – наголосив лідер фракції “Наша Україна”. – Я переконаний, що слід не вдаватися до чергових дискусій у парламенті, а проголосувати текст Універсалу. Ніяких нових формулювань поза межами цього документа, якщо орієнтуватися на об’єднання народу, бути не може”.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 15 січня на засіданні уряду висловив думку, що ухвалення закону про зовнішню і внутрішню політику зніме двозначне трактування зовнішньої політики України.

«Нам потрібно взяти участь у доопрацюванні закону про принципи зовнішньої і внутрішньої політики. Він дасть відповідь на ті питання і зніме суперечності і двозначне трактування зовнішньої політики України, що його весь час критикують у світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, голова уряду вважає, що ухвалення закону про принципи внутрішньої і зовнішньої політики дасть змогу стабілізувати ситуацію в державі.