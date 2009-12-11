Тимошенко: репресій не буде, буде настання відповідальності
"Спостерігаю за Генпрокуратурою"
Кандидат у президенти України, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у разі своєї перемоги на президентських виборах не здійснюватиме репресій.
Про це вона заявила в ефірі телеканалові "Україна" у програмі «Готовий відповідати».
«Я можу сказати абсолютно чітко: для тих, хто порушив закон і згідно з кримінальним кодексом має нести відповідальність, – він буде нести відповідальність, причому – невідворотно. Репресіями це назвати неможливо», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем’єр-міністр вважає, що зараз в Україні існує безкарність і безвідповідальність.
«Як ви знаєте, посадові особи можуть бути тільки Генеральною прокуратурою притягнуті до відповідальності, ніхто посадових осіб не може притягнути до відповідальності крім Генеральної прокуратури», - пояснила вона.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що Генпрокуратура перебуває під впливом Президента і парламенту. «Тому я тільки спостерігаю за їх діяльністю, а хотілось би навчити їх працювати», – зазначила кандидат у президенти.