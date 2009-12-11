Писаренко: Ющенко хоче довічної недоторканності

Вимогу до Верховної Ради України ухвалити проект Конституції, внесений Президентом, можна порівняти з вимогою від українського народу 17 січня 2010 року обрати повторно главою держави Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи заяву Президента України, що він через 100 днів розпустить ВР, якщо вона не ухвалить його проект Конституції.

“Вимога ухвалити Конституцію Президента - це все одно, якби Президент вимагав від народу України знову обрати його Президентом”, - сказав депутат.

За словами В.ПИСАРЕНКА, єдиною метою вимоги Президента щодо ухвалення його проекту Конституції є введення його пожиттєвої недоторканності.

Він нагадав, що саме ця норма прописана у проекті Конституції В.ЮЩЕНКА у вигляді запровадження посад сенаторів у двопалатному парламенті. “Щоб Віктор ЮЩЕНКО не говорив, він своїм проектом Конституції заклав механізм абсолютної недоторканності не тільки для депутатів, а й для колишніх президентів”, - сказав народний депутат.

Водночас, як сказав В.ПИСАРЕНКО, аби ухвалити цю Конституцію, її потрібно спочатку винести на всеукраїнський референдум. Він пояснив це тим, що зміни, запропоновані Президентом, стосуються окремих розділів, які мають бути попередньо обговорені на референдумі.

“Президент хоче обійти народ, щоб парламент, порушуючи Конституцію, ухвалив його варіант Конституції. На жаль, можна резюмувати, що на сьогодні Віктор Андрійович знову турбується лише про власну недоторканність, але тут ми йому нічим допомогти не зможемо”, - сказав депутат.