Литвин запропонує після першого туру перерахувати бюлетені

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонує після першого туру президентських виборів перерахувати бюлетені.

Про це він заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

“Після першого туру мною буде внесена пропозиція про те, щоб відбувся перерахунок бюлетенів, щоб відбулися вибіркові перевірки, чи голосували ті люди, які за всіма даними на той момент перебували за межами країни”, – сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, ті фракції парламенту, “які будуть блокувати або не голосуватимуть за ухвалення такого рішення, однозначно засвідчать свою причетність до таких оборудок (маються на увазі фальсифікації результатів голосування – УНІАН)”.

В.ЛИТВИН наголосив, що ця ініціатива має стати застереженням для тих, хто “за певну винагороду буде займатися фальшуванням виборів”.

Також він зазначив, що необхідно все зробити для того, щоб Україна “отримала чесні і прозорі вибори”. “Головне, щоб був підрахунок голосів об’єктивний”, – додав голова ВР і кандидат у президенти.

Крім того він наголосив на необхідності ліквідувати систему виборів за партійними списками, щоб учасники виборів не робили фальсифікацій з метою “сподобатися своєму партійному вождеві” і завдяки цьому отримати місце у списку на виборах до місцевих органів влади.

В.ЛИТВИН також повідомив, що під час поїздок у Чернівецьку, Івано-Франківську і Тернопільську області він дізнався про те, що членів виборчих комісій “ставлять на зарплату” політичні сили, які вносили їхні кандидатури у комісії. Голова ВР вважає такий підхід неприпустимим.