Європарламенту пропонують визнати Голодомор геноцидом

У Європарламенті представлено проект декларації про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у проекті документу зазначається, що політика радянської влади була зумисне спрямована на створення голоду серед українського населення та придушення будь-якого потенційного опору колективізації чи «совєтизації» країни.

«Європейський Парламент...зважаючи на те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав голод злочином «геноциду» та закликав міжнародну спільноту визнати таким голод в Україні;

1. Висловлює переконання, що голод в Україні був одним з найжахливіших злочинів XX ст. в Європі і повинен називатися та визнаватися на міжнародному рівні як геноцид;

2. Засуджує усі ті сили в колишніх радянських державах, які заперечують комуністичні злочини та возвеличують Сталіна та його справи як приклад для наслідування», – йдеться в проекті декларації.

Ініціатор проекту декларації – депутат Європарламенту від польської правлячої партії «Закон і справедливість» Конрад ШИМАНЬСКІ. Проект підписали представники двох найбільших фракцій Європарламенту – британець Чарльз ТЕННОК (Європейська народна партія (Християнські демократи та Європейські демократи) та поляк Марек СІВЄЦ (Партія Європейських соціалістів).