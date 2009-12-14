Гриценко обіцяє не розказувати байок і не літати на відкриття пам'ятників

Кандидат у президенти Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що на посту глави держави “не дозволить жодній країні заступити за лінію нашого національного інтересу”.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Сільські вісті”, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА .

За словами кандидата у президенти, він проводитиме зовнішню політику саме в тому форматі, як робив це на посаді міністра оборони.

“Україну в особі Міністерства оборони, реформи, що проводилися в армії, поважали всюди – і на Сході, і на Заході. При мені не було жодного скандалу з Російською Федерацією навколо Чорноморського флоту. За два роки і десять місяців, коли очолював міністерство, була нормальна, взаємовигідна та ефективна співпраця. Так само буде й на посту Президента”, - запевнив А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що наступні п’ять років пріоритетами для України повинні стати внутрішня політика, підняття економіки, підвищення соціальних стандартів і зміцнення обороноздатності.

“На посту Президента я не дозволю жодній країні заступити за лінію нашого національного інтересу. Ми не проситимемося і не вступатимемо в жоден союз – ні в ЄС, ні в ЄЕП, ні в НАТО, ні в Ташкентський договір про колективну безпеку. Нам треба збудувати державу, яку передусім поважатимемо ми самі, і яку поважатимуть у світі. А далі – будемо визначатися з урахуванням ставлення до зовнішніх пріоритетів нашого населення», - підкреслив він.

Стосовно візитів до інших країн А.ГРИЦЕНКО зауважив, що “поїде туди, де на той момент прийматиметься рішення, найбільш потрібне для країни”.

“Пустих візитів не буде. Польотів, щоб відкрити пам’ятник, не буде, бо політ президента із свитою коштує вдесятеро дорожче за пам’ятник. Не буде пустопорожніх планів і “дорожніх карт”. Будуть реальні дії”, - пообіцяв кандидат у президенти.

Він наголосив: “Міжнародні візити плануватиму тільки тоді, коли отримаю чіткі відповіді на п’ять питань: наскільки після візиту збільшиться число робочих місць в Україні, які зовнішні інвестиції на вигідних умовах буде залучено, які нові технології прийдуть у нашу економіку, на які нові ринки отримають доступ наші експортери, як зміцниться безпека навколо України”.

“Якщо є позитивні відповіді на ці питання – візит буде. Ні – продовжуватимемо телефонні переговори”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО висловив упевненість: “Президент має керуватися інтересами народу і країни, а не просто виступати перед камерами у чужих столицях, розказуючи байки чи даючи пусті обіцянки”.