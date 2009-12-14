Безсмертний думає, що Березовський зробив Ющенку ведмежу послугу

Лист опального російського олігарха Бориса Березовськогопро підтримку Ющенка є ведмежою послугою Президенту України. Так ввжає перший заступник керівника виборчого штабу Ющенка, керівник Центрвиконкому «Нашої України» Роман Безсмертний.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, в ефірі програми «Чорне та біле» на телеканалі ТВі Безсмертний сказав: «Якщо брати по формі, а не по змісту листа, то безумовно це ведмежа послуга». Він вважає, що Березовський, висловлюючи свою підтримку тому чи іншому кандидату, не усвідомлює, - допомагає він йому таким чином чи заважає.

Водночас Безсмертний відзначив, що цей лист є ще одним доказом того, що Березовський – це людина світу, з глобальним мисленням, і він не може не бути дотичним до політичних процесів у світі та у величезній європейській країні, якою є Україна.