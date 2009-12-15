Експерт зі США: Росія ще створить проблеми для України
Фукуяма не вважає РФ наддержавою
Американський політолог Френсіс ФУКУЯМА вважає, що Росія вже не досягне рівня наддержави, якою був Радянський Союз, але проблеми для України “ще створить”.
Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “Лівий берег”.
|Френсіс ФУКУЯМА
На його думку, на відміну від Китаю, що має справді широку промислову базу, ліпший людський капітал і розгалуженішу економіку, Росія насправді заручниця своєї вузької сировинної економіки. “На жаль, вона ще створить проблеми для України, Грузії і близького зарубіжжя, але я переконаний, що вона вже не досягне рівня наддержави, якою був Радянський Союз”, - підкреслив американський політолог.
Говорячи про Україну і внутрішній розкол між політиками, Ф.ФУКУЯМА зазначив, що з огляду на шлях, який українська політика пройшла протягом останніх 20 років, видно, що не кожне питання спричиняло поляризацію між українсько- і російськомовними. Зокрема, за словами експерта, “коли ЯНУКОВИЧ став прем’єром, то теж обстоював євроатлантичну інтеграцію”. На переконання Ф.ФУКУЯМИ, у тому, як поводяться українські лідери, нема нерозв’язних суперечностей.
“Тож навряд чи глухий кут політичного розколу такий уже глухий, щоб із нього не можна було вийти, і, мабуть, мудрість і мистецтво державника в тому й полягає, щоб долати ці розбіжності. І в Україні це можливо так само, як і деінде”, - підкреслив він.