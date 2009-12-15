Кисельов: Янукович відмовився від захисту російської мови

Народний депутат України, колишній член Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявляє, що Віктор ЯНУКОВИЧ не мав права відмовлятися від ідеї надання російській мові статусу другої державної, всупереч програмі партії.

Про це В.КИСЕЛЬОВ заявив у програмі «Бумеранг» на ТРК «Черноморка».

«У програмі Партії регіонів, членом якої я був до недавнього часу, записано пункт: друга мова державна, - підкреслив В.КИСЕЛЬОВ. - Віктору Федоровичу ніхто не давав права на з`їзді, він не одержував такого права, що так, ми змінюємо програму. Він що, сам має право змінювати програму? От чому мене це обурює».

При цьому парламентарій відзначив, що більшість кандидатів у депутати «діє за принципом, що виборці їм потрібні тоді, коли треба одержати владу».

«Коли ж вони її одержують, вони вважають цих людей козлами, які заважають їм жити і заважають працювати їх людям», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомлялося, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відмовився від обіцянок щодо надання російській мові статусу другої державної на території всієї України. Він обіцяє у разі своєї перемоги захист російської мови лише у місцях «компактного проживання» російськомовного населення.

«Ми підготували в останній період понад 20 законопроектів, спрямованих на імплементацію Європейської Хартії про мови у нашій країні. Вони передбачають офіційне застосування російської мови в місцях компактного проживання російськомовного населення. Впевнений у тому, що ці закони ми приймемо, і Президент їх підпише цією рукою. Я підпишу цей закон про російську мову», - сказав, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю ІТАР-ТАСС.