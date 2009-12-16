Екс-технолога Януковича допитали в Москві у справі про отруєння Ющенка

Вчора в посольстві України в Москві слідча група Генеральної прокуратури України у справі про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка допитала галериста, директора Пермського музею сучасного мистецтва Марата Гельмана. Про це пише " Коммерсант-Украина ".

В Україні пан Гельман більше відомий як політтехнолог, який у 2004 році працював у штабі кандидата в президенти Віктора Януковича. Марат Гельман розповів, що про зустріч зі слідчим з ним домовилися по телефону. "Ніякої повістки я не одержував. Оскільки в Москві я зараз буваю рідко, мені подзвонили на мобільний і домовилися про зустріч ще в листопаді", - сказав пан Гельман. Він відзначив, що не єдиний, кого українські слідчі допитували в Москві. "Наскільки я зрозумів, слідча група тут вже другий тиждень, з 2 грудня, і пробуде до п`ятниці", - додав Марат Гельман.

Як відомо, згідно з головною версією слідства, пан Ющенко був отруєний діоксином під час вечері на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка 5 вересня 2004 року. У вересні цього року Віктор Ющенко в інтерв`ю журналу Der Spiegel заявив, що розслідування цієї справи завершене. "Люди, які безпосередньо організували моє отруєння, вже чотири роки перебувають у Москві", - сказав президент.

Пан Гельман підкреслив, що не має жодного відношення до справи про отруєння пана Ющенка. "Проте у слідства знайшлися до мене питання. Все тривало близько 4 годин. Допитував симпатичний хлопець, так що допит йшов легко. Як я зрозумів, у них є версія, яку вони вважають вірною, але, мабуть, доказів недостатньо, щоб передати справу до суду. Інших деталей розповісти не можу, оскільки дав відповідну підписку", - сказав галерист.