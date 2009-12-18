Новий посол США знайомиться з українськими політиками

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА обговорила з Надзвичайним та Повноваженим Послом США в Україні Джоном ТЕФФТОМ українсько-американське співробітництво.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Р.БОГАТИРЬОВА привітала Дж.ТЕФФТА з призначенням та висловила сподівання на продовження активних і плідних контактів з американською стороною.

Секретар РНБО переконана, Дж.ТЕФФТ працюватиме в Україні ефективно та результативно, враховуючи його великий дипломатичний досвід, обізнаність із ситуацією у нашому регіоні та розуміння складного комплексу існуючих політико-дипломатичних, безпекових, економічних та інших аспектів міждержавних відносин.

У ході зустрічі співрозмовники торкнулися широкого кола питань українсько-американської взаємодії в політико-безпековій та інших сферах. Особливу увагу було присвячено регіональній безпековій проблематиці.

Важливими темами діалогу стали розвиток українсько-американського стратегічного партнерства, а також актуальні проблеми міжнародного порядку денного, зокрема, реформування безпекового середовища у Європі, загрози стабільності в регіоні, проблеми енергетичної сфери тощо.

Дж.ТЕФФТ поінформував про ключові підходи адміністрації США до розбудови відносин з європейськими партнерами, в т.ч. з Україною, яка й надалі залишатиметься стратегічним партнером Вашингтона та вагомим чинником безпеки і стабільності в регіоні. Посол США наголосив на незмінності підтримки Сполученими Штатами курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, курсу на розвиток стратегічних відносин між США і Україною та підтвердження гарантій безпеки нашої держави, що були закріплені у Будапештському меморандумі 1994 року.

Р.БОГАТИРЬОВА, у свою чергу, підкреслила, що Україна має намір активно реалізовувати положення Хартії Україна-США про стратегічне партнерство та Дорожньої карти пріоритетів українсько-американського співробітництва.

Сторони обмінялися думками щодо підсумків візиту до США міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА та установчого засідання українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства, яке відбулося 9 грудня у Вашингтоні, й позитивно оцінили його результати. Також наголошувалося на важливості ефективного функціонування таких двосторонніх консультативних механізмів як робочі групи з питань оборони, з питань енергетичної безпеки, з питань демократії та верховенства права та інших.