Рябоконь: відмова від теледебатів спрямована проти виборців

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ заявляє, що відмова від теледебатів спрямована проти виборців.

У коментарі УНІАН він зазначив, що ситуація з відмовою від участі в теледебатах цілого ряду кандидатів у президенти ще раз переконливо показала, наскільки українська суспільно-політична реальність далека від загальноприйнятих зразків політичного плюралізму.

«Відкрита політика завжди означає чесну конкуренцію, - каже О.РЯБОКОНЬ. - Проте в Україні «перші особи» держави і ставленики великого капіталу займають в інформаційному, насамперед, телевізійному просторі особливе становище. Це становище визначається не їхніми власними талантами чи досягненнями, а державним статусом і фінансовими можливостями».

За словами кандидата, «впродовж усієї президентської кампанії цими двома групами кандидатів була проведена тотальна «зачистка» українського медіа-простору не тільки від конкурентів, а й навіть від натяків на чесну конкуренцію».

О.РЯБОКОНЬ вважає, що відмова групи кандидатів у президенти від участі в теледебатах «свідчить про їхню зацікавленість у збереженні комфортної для них атмосфери політиканства, підкилимних інтриг і маніпуляцій думкою виборців».

У зв`язку з цим він зазначив, що відмова від теледебатів на завершальній стадії виборчої кампанії «спрямована не проти конкурентів, а проти виборців. Оскільки позбавляє громадян можливості порівняти погляди кандидатів щодо перспектив розвитку країни».

У той же час, штаб О.РЯБОКОНЯ заявляє про готовність до відкритих, чесних дебатів, під час яких кандидат представить громадянам свій план кардинальної зміни ситуації в країні, а також конкретні кроки щодо його здійснення.

Як повідомляв УНІАН, кандидати в президенти України Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО, Володимир ЛИТВИН і Арсеній ЯЦЕНЮК відмовилися від участі в теледебатах напередодні першого туру президентських виборів. Таким чином, з 18 кандидатів у дебатах візьмуть участь 13. Центральна виборча комісія визначила шість пар кандидатів у Президенти України для участі в телевізійних дебатах за державні кошти. Ще один з кандидатів візьме участь у теледебатах без пари.