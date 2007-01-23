ЄС продемонстрував Україні, що для дипломатії законів фізики не існує

Польща і Швеція намагалися добитися європейської перспективи для України в ухваленому вчора Радою міністрів закордонних справ країн-членів ЄС мандаті для Єврокомісії на проведення переговорів з Україною щодо новою посиленої угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише сьогоднішня бельгійська газета “Le Soir” у статті під назвою “Прочинити двері, залишаючи їх закритими”.

“Більшість абсолютно не бажала, щоб цей мандат, якій має юридичну силу, враховував європейські прагнення України. Швеція та Польща, які дуже схвально ставляться до майбутнього приєднання України, чинили спротив”, - зазначається у статті.

“Як прочинити двері, залишаючи їх закритими? 27 міністрів продемонстрували, що для дипломатії законів фізики не існує”, - продовжує видання.

Газета робить висновок, що ставлення до України, яке було продемонстроване, в тому числі й рішенням Раді міністрів закордонних справ ЄС, свідчить про те, що ЄС не може більше розширятися без проведення інституційних реформ, але ці реформи дуже важко реалізувати.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила висновки, що стосуються переговорів з Україною про підписання нової Посиленої угоди.

Як зазначається у документі Ради міністрів ЄС, нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з іншого боку - не буде й положення про неможливість такого членства.

Разом із тим, у документі наголошується, що ЄС визнав європейські прагнення України ще в 2005 році.

Крім того, у висновках вказується, що ЄС продовжить надавати підтримку політичним і економічним реформам в Україні, які спрямовані на посилення демократії, стабільності та прозорості в країні, і хоче посилити свої зобов`язання за цими напрямками в новій угоді.

Згідно з документом, нова угода має ставити за мету зближення відносин з Україною, економічну інтеграцію і політичну співпрацю.

Нова Посилена угода повинна замінити діючу на сьогодні Угоду про партнерство і співпрацю, термін дії якої спливає в 2007 році.