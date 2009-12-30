Тігіпко: не варто плекати ілюзій щодо друзів в Євросоюзі

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що Україна має бути готовою до відстоювання національних інтересів в галузі енергетики, незважаючи на позицію Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував ситуацію навколо транзиту російської нафти територією України. Нещодавно уряд Словаччини заявив, що Росія попередила країни ЄС про можливе припинення поставок палива нафтопроводом «Дружба» через суперечки з Україною щодо умов транзиту. Київ намагався добитися підвищення транзитної ставки і закріплення обсягів за принципом «качай або плати». У ЗМІ відразу заговорили про «нафтову війну», нібито пов’язану з виборами в Україні. В результаті «Транснафта» та «Укртранснафта» домовилися про підвищення ставки транзиту на третину, але від закріплення об’ємів прокачки російська сторона відмовилася.

«Вся ця історія показала, що Росії вдалося створити стійкий альянс зі споживачами її енергоносіїв, спрямований проти країн-транзитерів. Показово, що саме словаки першими здійняли галас, що дозволило Москві уникнути звинувачень в тиску на Україну», - зауважив С.ТІГІПКО.

На його думку, «підписаний восени між РФ і ЄС Меморандум про механізм раннього попередження довів свою дієвість. Тепер Київ будуть виставляти в непривабливому світлі, навіть якщо ми будемо абсолютно праві».

С.ТІГІПКО додав, що українським дипломатам і енергетикам необхідно уважно проаналізувати цю нову реальність і перестати плекати ілюзії щодо «друзів та адвокатів» України в Євросоюзі.

«Потрібно бути готовим до того, що в певних ситуаціях нам доведеться жертвувати симпатіями європейців заради відстоювання корінних національних інтересів в галузі енергетики. Однак в цілому енергетичні війни повинні бути поставлені за межу допустимого», - зазначив кандидат у президенти.