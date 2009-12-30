КС отримав скаргу Президента на закон про порядок діяльності ВР

До Конституційного Суду надійшло подання Президента України щодо конституційності окремих положень Закону «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 1 грудня 2009 року № 1667-VI.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КСУ.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, Закон "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" був прийнятий парламентом 22 жовтня 2009 року. 6 листопада закон було повернуто Президентом України з пропозиціями. 1 грудня 2009 року ВР, розглянувши пропозиції Президента, повторно прийняла зазначений закон з подоланням вето глави держави. За це рішення проголосували 384 народних депутати. 2 грудня 2009 року закон був направлений на підпис Президенту.

11 грудня Президент повернув Закон "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" до парламенту без свого підпису.

За Конституцією України, закон, повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, який не був підписаний та офіційно оприлюднений Президентом України протягом 10 днів, офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

17 грудня цей закон офіційно оприлюднено на веб-сайті ВР України.