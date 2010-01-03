Ющенко сьогодні буде в Моршині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на Львівщині візьме участь у святочній літургії з нагоди освячення новозбудованого храму Святого Архистратига Михаїла (УГКЦ) у с.Плав’я Сколівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, після завершення урочистостей В.ЮЩЕНКО зустрінеться з громадою села.

Цього ж дня Президент відвідає Моршин, де у приміщенні місцевого Палацу культури відбудеться зустріч з жителями міста.