Ющенко сьогодні буде в Моршині
11:45, 03 січня 2010Політика
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Програма перебування на Львівщині
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на Львівщині візьме участь у святочній літургії з нагоди освячення новозбудованого храму Святого Архистратига Михаїла (УГКЦ) у с.Плав’я Сколівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, після завершення урочистостей В.ЮЩЕНКО зустрінеться з громадою села.
Цього ж дня Президент відвідає Моршин, де у приміщенні місцевого Палацу культури відбудеться зустріч з жителями міста.
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