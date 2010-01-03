Тимошенко вручила ордери на 15 квартир

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у селі Морському вручила жителям Судака ордери на заселення 15 квартир, придбаних Державною іпотечною установою.

Як повідомляє Урядовий портал, Ю.ТИМОШЕНКО привітала жителів Судака з отриманням квартир та побажала їм родинного затишку і щасливого життя в нових оселях.

Вона також вручила сертифікати на медичне обладнання закладам охорони здоров’я Криму, зокрема, документи на апарати штучної вентиляції легенів та на автомобілі невідкладної медичної допомоги.

Прем’єр-міністр також нагадала, що з 1 січня працівники системи охорони здоров’я отримуватимуть надбавку до заробітної плати за стаж роботи.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вручення медичного обладнання і введення надбавки для медиків є надзвичайно суттєвими кроками для наведення ладу в системі охорони здоров’я.