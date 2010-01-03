Литвин у книгарні розказав про «фарцовочних патріотів»

Голова Верховної Ради України, кандидат в Президенти Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності державної програми щодо підтримки видавництва української книги. Про це він сказав під час відвідання книжкового магазину в Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА, він наголосив, що «видання української книги не повинно бути предметом уваги виключно видавництв і редакторів, які є подвижниками». За його словами, «в цій сфері має бути розроблена та втілена державна програма».

В.ЛИТВИН вважає, що українська книжка «повинна бути підтримана, як це зроблено з російською книжкою». «В сусідніх країнах книговидавнича галузь – це індустрія, це бізнес, який дає величезні прибутки, в той час як в Україні фарцовочні патріоти лише весь час говорять про українську книжку і абсолютно нічого в цьому плані не роблять» – додав він.

В.ЛИТВИН звернув увагу на відсутність будь-яких преференцій у плані оподаткування книговидавничої галузі, а також на таке загрозливе явище, як знищення книгарень. «Книгарні фактично загнали у підпілля, у переходи», - сказав він. За його словами, зокрема, магазин письменників «Сяйво», що на Хрещатику, який є своєрідною «пам’яткою інтелектуального життя столиці, знищується міською владою, і ніхто не може стати на заваді цього фактично злочину».

В.ЛИТВИН вважає неприпустимою ситуацію, за якої наукові видання друкуються накладом в 300-500 примірників. «Інститут філософії, Інститут міжнаціональних відносин і політології, Інститут держави і права, Інститут історії України видають унікальні роботи, які є проривом у суспільній думці України, але мізерність їхніх накладів не дають можливості ознайомитися з ними широкому колу читачів», - зауважив голова ВР, додавши : «Вони навіть в бібліотеки не потрапляють. І бібліотечний фонд не оновлюється».

В.ЛИТВИН наголосив, що дуже дивним є той факт, що «в нас виділяють кошти на пропаганду ідеї вступу України до НАТО, в той час, як на пропаганду української книжки коштів немає».