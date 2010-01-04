Гриценко заявляє, що не веде з Ющенком ніяких переговорів

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що не веде з чинним главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ ніяких переговорів щодо підтримки єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи вчорашню заяву В.ЮЩЕНКА «про завершальний етап перемовин з чотирма кандидатами у президенти на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах».

«У черговий раз Президент сказав неправду», - спростував він заяву чинного глави держави. Як наголосив А.ГРИЦЕНКО, «переговорів з ним і його штабом не було, немає і не буде щодо об’єднання».

Водночас, кандидат у президенти уточнив, що в даному випадку він говорить лише стосовно себе, адже його прізвище уже вдруге прозвучало у відповідних заявах В.ЮЩЕНКА.

Яку повідомляв УНІАН, 3 січня у Львівській області Президент В.ЮЩЕНКО заявив про завершальний етап перемовин з чотирма кандидатами у президенти на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня.

«Такі контакти проводяться. Останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення перемовин з Юрієм КОСТЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - зазначив В.ЮЩЕНКО.