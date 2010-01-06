Янукович поставив завдання: щоб за 5 років сиріт в Україні не було

Кандидат у Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє на посту глави держави за п’ять років вирішити проблему сирітства

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час відвідування спеціалізованого обласного будинку дитини у м. Біла Церква.

Він наголосив, що в державі необхідно створити всі умови, щоб кожна сім’я мала можливість виховувати своїх дітей, а діти, позбавленні батьківської опіки, мали можливість знайти свої сім’ї.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні в Україні проживає близько 103 тисяч дітей-сиріт, 40% з яких мають батьків, але є так званими соціальними сиротами.

Він вважає, що українська влада і суспільство за п’ять років мають вирішити проблему сирітства.

«Я ставлю для себе завдання попрацювати таким чином, щоб за п’ять років усі діти-сироти були усиновлені саме українцями», - заявив кандидат у президенти.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що лише в окремих випадках українських дітей-сиріт можна буде дозволяти всиновлювати іноземними громадянами.