Моряки «Аріани» відмовлялися виходити з літака та вимагали Тігіпка?

Члени екіпажу судна «Аріана» та їхні родичі подякували кандидату на пост Президента України Сергію ТІГІПКУ за допомогу у звільненні з піратського полону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, сьогодні він зустрів моряків в Одеському аеропорту, куди вони прибули літаком з Оману після майже 8 місяців полону.

С.ТІГІПКО привітав моряків з прибуттям на Батьківщину.

«Це радісна подія, адже повернулися люди, які майже 8 місяців були заручниками сомалійських піратів», - сказав він.

Члени екіпажу «Аріани» подякували С.ТІГІПКУ за підтримку та допомогу у звільненні з полону.

У свою чергу, родичі членів екіпажу висловили обурення тим, що політика не пустили разом з ними до трапу літака. Також адміністрація аеропорту заборонила пройти до моряків журналістам та депутатові міськради Одеси Світлані ФАБРИКАНТ, яка протягом кількох місяців забезпечувала зв’язок родичів членів екіпажу із судновласником «Аріани».

«Це просто ганебна влада, яка спочатку і пальцем не ворухнула, щоб визволити наших моряків, а тепер навіть не дає їх гідно зустріти», - заявив С.ТІГІПКО.

Деякі моряки відмовилися виходити з літака, доки до них не пропустять С.ТІГІПКА, який надавав їм та їхнім сім`ям реальну підтримку, зазначає прес-служба кандидата.

Вчора під час телефонної розмови один із моряків передав С.ТІГІПКУ прохання екіпажу зустріти їх разом з родичами на Батьківщині. У зв`язку з цим кандидат у президенти змінив свій графік поїздок і продовжив візит до Одеси на один день.