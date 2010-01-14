На Луганщині виявили 50 заяв "надомників", написані однією рукою

Партія регіонів і штаби кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Луганській області готують масові фальсифікації. Про це повідомили керівники міських штабів кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО в Луганській області в ході селекторної наради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганського обласного штабу БЮТ, за словами керівника міського штабу Ю.ТИМОШЕНКО в м. Стаханов Юрія МАР’ЇНА, «представники штабу В.ЯНУКОВИЧА, які називають себе волонтерами, несуть пачками заяви від тих, хто нібито виявив бажання голосувати вдома. Проте при перевірці таких фактів виявляється, що ці люди подібних заяв не писали. Так, у м. Стаханов за даними, зібраними дільничними виборчими комісіями на 13 січня, було зареєстровано 2230 заявок для голосування вдома, після перевірки підтвердилося лише 1400 заяв».

За словами керівника міського виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО в м. Антрацит Анатолія ОРЯБИНСЬКОГО, «в Антрациті штабом В.ЯНУКОВИЧА масово організовується процес доставки людей на дільниці для голосування, що є одним із видів підкупу виборців, яким надають пільгу у вигляді безкоштовного підвезення».

Як повідомив керівник міського Лисичанського штабу Ю.ТИМОШЕНКО Вячеслав ТЕРОСИПОВ, «всюди в Луганській області Партія регіонів разом із офіційними виїзними комісіями формує групи зі своїх прихильників для здійснення голосувань удома, підвезення й збору бюлетенів». А заступник керівника штабу Ю.ТИМОШЕНКО в м. Краснодон Галина ЗВ’ЯГІНА повідомила, що в «Краснодоні дільничних лікарів зобов`язали скласти списки хворих та інвалідів». На думку Г.ЗВ’ЯГІНОЇ, ці списки надалі використовуються для підготовки заяв про голосування вдома. Вона також повідомила, що по дільниці №8 у Краснодоні буде організовано підвезення людей від місцевого штабу ПР до дільниці. Також Г.ЗВ’ЯГІНА повідомила, що в м. Молодогвардійськ на дільницю №27 працівником управління соцзахисту було принесено 50 заяв про голосування вдома, написані однією рукою.

"У селищі Енгельсове на дільниці №55 пачку заяв про голосування вдома було доставлено на виборчу дільницю депутатом міськради від ПР. На цій дільниці також очікується підвезення виборців ПР», - говорить заступник керівника штабу Краснодону.

За всіма фактах підготовки фальсифікацій Луганський обласний штаб Ю.ТИМОШЕНКО підготував звернення до правоохоронних органів. «Ми ще раз нагадуємо про кримінальну відповідальність осіб, які чинять подібні дії, й просимо не брати участь у кримінальних злочинах», - закликають штабісти Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося раніше, в Лисичанську прокуратура порушила кримінальну справу за фактом підробки протоколів засідань окружної виборчої комісії з територіального виборчого округу №110.