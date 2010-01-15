Членам ТВК на Київщині пропонували гроші за прогул 17 січня
15:48, 15 січня 2010Політика
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СБУ встановила власників телефонів
|Марина ОСТАПЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
За її словами, у ході перевірки встановлено власників мобільних телефонів, з яких телефонували невідомі.
Матеріали перевірки передано для органів прокуратури для прийняття відповідного процесуального рішення.
Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, вказаними діями ініціатори таких пропозицій намагаються забезпечити відсутність кворуму в комісіях для визнання виборів в них недійсними.
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