Членам ТВК на Київщині пропонували гроші за прогул 17 січня

Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області завершено дослідчу перевірку інформації про надходження протягом останнього тижня на адресу керівників та членів дільничних виборчих комісій у селищах Чепеліївка, Сухолісся, Тарасівка і Вільна Тарасівка Білоцерківського району анонімних дзвінків з мобільних телефонів з пропозицією неявки у день першого туру президентських виборів в обмін на фінансове заохочення від 1 тис. грн. до 10 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, у ході перевірки встановлено власників мобільних телефонів, з яких телефонували невідомі.

Матеріали перевірки передано для органів прокуратури для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, вказаними діями ініціатори таких пропозицій намагаються забезпечити відсутність кворуму в комісіях для визнання виборів в них недійсними.