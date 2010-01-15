Штаб Ющенка в Донецькій області обіцяє не допустити фальсифікацій

У виборчого штабу кандидата на пост Президента Віктора ЮЩЕНКА в Донецькій області є всі важелі впливу для недопущення фальсифікацій на майбутніх президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку голова Донецького обласного виборчого штабу В.ЮЩЕНКА, керівник обласної організації партії «Наша Україна» Антон КЛИМЕНКО.

«Ми маємо станом на сьогодні всі достатні важелі впливу на дільничні виборчі комісії, на окружні виборчі комісії. Ми маємо сьогодні нормальний діалог з судовою гілкою влади, і ми сьогодні є тією президентською силою, яка не допустить ні фальсифікації, ні провокації на виборах», - сказав він, додавши, що «це головне наше зобов`язання».

А.КЛИМЕНКО критично поставився до заяв з боку БЮТ про нібито фальсифікації на виборах, що готуються в Донецькій області. Він зазначив, що, «напевно, дійсно, прем`єр-міністр України впевнена, що в Донецькій області відбуватимуться якісь масштабні фальсифікації».

Але А.КЛИМЕНКО закликав позбутися всіх негативного стереотипу щодо жителів Донецького регіону. «І ще одне важливе завдання для всіх нас – це руйнувати тези про бандитський і кримінальний регіон. Тому що складається таке враження, що у нас фальсифікації лише в Донецькій області, - пояснив лідер штабу. - Цей стереотип, який сформувався навколо Донбасу, що тільки тут є такі можливості (для фальсифікації), і по-іншому тут ніколи не буде, ...вони є не лише образливими, але є шкідливими як для розвитку нашого регіону, так і для розвитку всієї нашої країни».