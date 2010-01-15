Литвин: Янукович і Тимошенко спробували рейдерську схему

Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає, що для визначення переможця на президентських виборах “ставку будуть робити на суд і на вулицю”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю “5 каналу”.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, “все йде до того, що ставку будуть робити на суд і на вулицю”. В той же час він наголосив: “Якщо у нас в черговий раз буде обрано у нелегітимний спосіб Президента України, то ми втратимо навіть те, що сьогодні маємо”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що зміни до Закону “Про вибори Президента України” були “результатом змови Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО”. “Це рейдерська схема захоплення підприємств, яка накинута на президентську кампанію”, - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що тепер представники цих політичних сил “демонструють образи (йдеться про закон про вибори - УНІАН), маючи підозри, що хтось краще використовує прогалини цього закону для того, щоб зробити зручний для себе результат”.

Він закликав виборців прийти і проголосувати на виборах, і зробити свій вибір продумано й зважено.