Янукович має намір зайняти активну позицію у владі

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що має намір зайняти активну провідну позицію у владі, внести зміни до Конституції, об’єднати державу та навести в Україні лад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Я такий самий громадянин України, як й усі. Я дуже хочу, щоб в країні був порядок. Я знаю, як це зробити. Для цього я маю програму і команду», - зазначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, йому «набридло спостерігати, як працює ця «помаранчева» команда».

«Я хочу посісти активну позицію. Я дуже довго до цього готувався», - сказав кандидат на пост Президента.

За його словами, «найбільш цінне, що він зберіг до цих виборів, - це довіру людей»

На запитання, як він планує реалізувати заявлені мету і завдання на посту глави держави, виходячи із наявних конституційних повноважень Президента, політик зазначив, що «за короткий проміжок часу нам вдасться уточнити деякі положення Конституції, законів України».

«Але не це є найголовнішим. Найголовніше зараз - об’єднати країну, знайти спільні інтереси гілок влади, які, окрім цього, ще й матимуть відповідальність. Цей спільний інтерес повинен об’єднати країну», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.