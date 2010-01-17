Остаточні дані Національного екзит-полу

За остаточними даними Національного екзит-полу, Віктор ЯНУКОВИЧ отримав на виборах Президента України 31,3% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 27,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ.

За його словами, за Сергія ТІГІПКА проголосували 13,4%, за Арсенія ЯЦЕНЮКА - 7,8%, за Віктора ЮЩЕНКА - 6% виборців, за Петра СИМОНЕНКА – 2,7%, за Володимира ЛИТВИНА – 2,4%, за Олега ТЯГНИБОКА – 2,1%, за Анатолія ГРИЦЕНКА – 1,6%, за Олександра МОРОЗА – 0,5%, за Інну БОГОСЛОВСЬКУ – 0,4%, за Сергія РАТУШНЯКА – 0,2%, за Юрія КОСТЕНКА – 0,2%, за Людмилу СУПРУН – 0,2%, за Олександра ПАБАТА – 0,1%, за Василя ПРОТИВСІХ – 0,1%, за Олега РЯБОКОНЯ – 0,1%, за Михайла БРОДСЬКОГО – 0. Не підтримали жодного 2,8%.

За словами І.КУЧЕРІВА, усього опитано 12 тис. 546 респондентів на 240 виборчих дільницях. На кожній дільниці в середньому опитано 74 виборців. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,3%.