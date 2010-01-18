Янукович вже оголосив конкурс на посаду міністра з питань ПЕК

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підтримає на посаду міністра палива і енергетики кандидатуру професіонала, який буде здатний домовитися про зниження ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у своєму прес-центрі у Києві.

«Якщо знайдеться керівник, немає значення, яке його прізвище, який вирішить питання зниження ціни на російський газ хоча б до рівня Бєларусі, можливо, трішечки вище, той і буде міністром. Я таку кандидатуру буду підтримувати», - пояснив свою позицію В.ЯНУКОВИЧ.

Він уточнив, що це повинна бути людина, яка здатна ефективно і професійно працювати.

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