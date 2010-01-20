Тимошенко звинувачують «у шпигунстві на користь іноземної держави»

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО звинуватив прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в діях, «спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на засіданні Верховної Ради України.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО звернувся до СБУ, МВС і Генпрокуратури з проханням перевірити інформацію про «державну зраду і про шпигунство на користь іноземної держави», які нібито мають місце в діях Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому він у сесійному залі продемонстрував узятий з Інтернету запис розмови, в якій нібито беруть участь Ю.ТИМОШЕНКО і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що під час цієї розмови політики нібито домовлялися «про втручання у вигляді грузинських спостерігачів у виборчий процес» в Україні. У продемонстрованому записі йдеться про грузинських спостерігачів, які направлялися до України.

Як повідомлялося, вчора, 19 січня, парламент не підтримав пропозицію про прослуховування записів розмов, які стосуються нібито переговорів представників грузинської влади про ситуацію в Україні.

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.