Клюєв заявляє, що дефіцит бюджету Нафтогазу догнав дефіцит держбюджету

Одне з першорядних завдань держави – порятунок НАК «Нафтогаз України» від банкрутства і відновлення стабільної роботи всього енергетичного комплексу, включаючи забезпечення України енергоносіями. Про це заявив в інтерв`ю журналістам у Києві народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, діяльність «помаранчевої влади» в нафтогазовій галузі розбалансувала економіку України і, по суті, посилила бюджетну, банківську і енергетичну кризи. «Ціна на імпортний газ, внаслідок руйнування створюваної десятиліття договірно-правової бази, виросла з 50 доларів майже до 360 доларів, що вже призвело до значного скорочення виробництва в базових галузях економіки. Як відзначив А.КЛЮЄВ, в 2005 році почалося «проїдання» НАК «Нафтогаз Україна» – відбулося незначне зростання доходів компанії, а податкове навантаження - майже удвічі. У результаті, наступного року «Нафтогаз» був змушений заплатити майже стільки ж податків, скільки решта галузей промисловості разом узяті», - заявив А.КЛЮЄВ. За його словами, в результаті, різко впали внутрішні інвестиції, тоді як Україні важливо було нарощувати власний видобуток енергоносіїв.

Представник Партії регіонів нагадав, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в 2004 році, враховуючи зростання економіки, акумулював ресурси для модернізації вітчизняної газотранспортної системи. «З 2005 року наші опоненти значно збільшили кредитні борги «Нафтогазу», а плани поточної реконструкції ГТС не виконувалися, і до серйозної модернізації так ніхто і не приступив», - заявив народний депутат.

«Нинішня влада ввела практику розрахунків за імпортний газ за допомогою передоплати за транзит газу до Європи, кредитів державних банків, випуску держоблігацій, емісії гривні і кредитів МВФ. Ці методи дедалі сильніше штовхають Україну до боргової ями. За останній час борги «Нафтогазу» перевищили 35 млрд. грн., дефіцит бюджету компанії вже прирівнюється до дефіциту бюджету країни», - сказав А.КЛЮЄВ. За його словами, незрозуміло, якщо імпортний газ оплачували нарощуванням боргів, то куди йшли гроші, зібрані з українських споживачів.

Він вважає, що ситуацію необхідно вирішувати системно. По-перше, сказав депутат, - навести порядок у системі розрахунків за поставлений споживачам газ, забезпечити збирання платежів.

По-друге, - підвищити ефективність роботи і взаємодії всіх підприємств нафтогазового комплексу, зокрема з часткою державної власності. «Газ власного видобутку має надходити на потреби населення і теплокомуненерго. Потрібно повернути можливість держави впливати на формування справедливих житлово-комунальних тарифів», - сказав А.КЛЮЄВ.

По-третє, вважає він, важливо домовитися з російськими й європейськими партнерами про нову систему довгострокової співпраці на базі створення тристороннього газотранспортного консорціуму. На думку депутата, це єдиний шлях для швидкої модернізації вітчизняної трубопровідної системи і забезпечення стабільності транзиту через нашу територію. А.КЛЮЄВ нагадав, що вже через 5 років планується введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік», який в обхід України зможе транспортувати до Європи до 55 млрд. куб. м. російського газу - близько половини від тих обсягів, які сьогодні транспортує наша країна. «Також повним ходом триває підготовка будівництва «Південного потоку». Наш національний інтерес у тому, щоб обсяги транзиту через нашу ГТС не тільки не зменшилися, а збільшилися. Природно, українська газотранспортна система залишиться у власності держави», - говорить КЛЮЄВ. За його словами, Україна повинна стати надійним партнером у газовій сфері і Росії, і Європейського Союзу. Він також вважає, що необхідно в рамках спільного компромісу домовитися про зниження ціни на російський газ для України.

По-четверте, сказав депутат, важливо створити максимально сприятливі умови для збільшення видобутку власного газу й нафти, зменшуючи залежність від імпорту.

«У результаті ми повинні збалансувати бюджет НАК «Нафтогаз», - заявив А.КЛЮЄВ.