МВФ відмежовується від чвар між Мінфіном та Нацбанком

УНІАН отримав заяву представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА з приводу рішення Виконавчої Ради МВФ від 30 грудня, «згідно з яким було знижено нижній рівень за Чистими міжнародними резервами приблизно на 2 млрд. доларів США у рамках програми між МВФ та Україною». У заяві пояснюється, що «це рішення було прийняте задля того, щоб надати можливість українському керівництву використовувати наявні ресурси для проведення зовнішніх платежів, які мають бути зроблені відповідно до програми МВФ з Україною».

«Також порушувалося питання, – наголошується в заяві представника МВФ, – щодо можливості переведення частки пасивів (зобов’язань) України в МВФ (разом з відповідними міжнародними активами) з НБУ до уряду України. З точки зору МВФ, пасиви (зобов’язання) країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу чи організації. Керівництво країни може прийняти рішення – надати чи перевести або розмістити такі пасиви (зобов’язання) серед різних внутрішніх організацій чи органів. Будь-які рішення щодо такого переведення чи розподілу є рішенням виключно керівництва України».

Як пояснили УНІАН у Національному банку (співбесідник просив не називати його прізвища), цю заяву можна інтерпретувати як відповідь МВФ на звинувачення виконуючого обов’язки міністра фінансів України Ігора УМАНСЬКОГО на адресу Нацбанку, який поставив НБУ в провину «відмову надати уряду України з золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій». У заяві МВФ наголошено, що Фонд погодився лише на зниження кількісного показника за чистими золотовалютними валовими резервами, а ось на чиїх рахунках – НБУ чи уряду – обліковуватимуться ці кошти, – це вже справа влади України.