Для перемоги Януковича потрібна рівна явка в усіх регіонах

Для перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА в другому турі виборів Президента України потрібна «рівна» явка в усіх регіонах України.

Про це сказав народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю «Левому берегу».

Зокрема, на питання, чи задоволений він результатами першого туру виборів, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Ще наприкінці грудня, якщо пам`ятаєте, соціологічні дослідження прогнозували дещо більший результат для В.ЯНУКОВИЧА. Разом з тим, ми розуміли: до кінця кампанії Юлії ТИМОШЕНКО обов`язково «підросте» на кілька відсотків. У неї завжди так відбувається. Природу цього феномена ще треба вивчити».

На запитання «Підозрюєте фальсифікацію?», Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Необов`язково. Можуть бути інші пояснення. Так, соціологи не завжди охоплюють опитуваннями сільську місцевість – віддалені міста, селища. Тобто думка їхніх жителів наперед, зазвичай, не враховується».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, він «припускав для Юлії Володимирівни результат у 23–25%. Так і вийшло. Віктор Федорович випереджає її на 2,5 млн. голосів. Чимало, погодьтеся. Усі великі соціологи, за винятком відомої групи «Олександр Турчинов і дочка Ірина Бекешкіна», – що вирізнилася і цього разу, свідчать про переконливу перемогу В.ЯНУКОВИЧА в другому турі».

За словами представника ПР, «зрозуміло, що ті, хто проголосував не за Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА, в підсумках першого туру розчаровані. І не всі ці люди прийдуть голосувати в другому турі. Але ті, хто прийдуть... З них більшість, думаю, все-таки В.ЯНУКОВИЧА підтримає – не Ю.ТИМОШЕНКО».

Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що штаб В.ЯНУКОВИЧА звернеться до людей через ЗМІ із закликом прийти проголосувати в другому турі. «Використовуємо всі законні методи. Для перемоги В.ЯНУКОВІЧА потрібна «рівна» явка – на сході, півдні, в центрі така ж, як в Західній Україні», - сказав він.

При цьому на запитання, що було б, якби Сергій ТІГІПКО вийшов з В.ЯНУКОВИЧЕМ у другий тур, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Програв би. Приблизно з таким же показником, як програє Ю.ТИМОШЕНКО: 30% проти 44% у В.ЯНУКОВИЧА. Ми відповідні виміри ще в грудні проводили».