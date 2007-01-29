Янукович сходив в ресторан з можливим наступником Путіна (фото)

У Давосі український прем`єр повечеряв з можливим наступником російського президента, нинішнім віце-прем`єром РФ Дмитром Медведєвим. Ходили в один зі старовинних місцевих ресторанів «Пот-а-фо».

Назву закладу дали «на честь» фірмової страви – наваристого м`ясного супу (традиційна їжа французьких селян), пише «Сєгодня». По суті, це – відварне м`ясо на кістці з овочами у міцному бульйоні, який настоюють добу, а потім в розігрітому вигляді подають гостям. На друге було «Роклє» - ще одну традиційну страву – швейцарський сир, підігрітий шматками, який зовні нагадує наші млинці.

На жаль, точне меню високих гостей ресторану, як і те, про що вони говорили, залишилися за кадром. Проте, виданню стало відомо, що сніданок українського прем`єра – гостя вілли «Сюрлей» (доба перебування там коштує 1000 євро і де Віктор Янукович вже вдруге зупиняється, коли приїжджає на Всесвітній економічний форум в цьому статусі), складався з чорного чаю і сиру з медом і курагою.

На власника вілли, пана Кристофера, глава уряду України, судячи з усього, справив враження: «Український прем`єр – це така величезна людина, 2 метри зростом, напевно! Він був із делегацією 30 чоловік. Працював багато, пив мало. Спеціально для нього я підготував пляшку української горілки з перцем. Ми нічого йому з їжі не готували, оскільки він з собою все привіз».

Прес-секретар прем`єра Денис Іванеско розповів кореспондентові видання, що через завантаженість зустрічами і заходами прем`єр по магазинах не ходив. І у найближчий ліс, і на гру у великий теніс (ракетки прихопили з Києва), і на лижну трасу йти відмовився.

Своїм рідним Віктор Янукович із Швейцарії привіз шоколад.