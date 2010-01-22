Ющенко думає, що два клани битимуться за владу жорстко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не допустить, аби кандидати в президенти Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ в битві за владу підірвали стабільність у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності України у Національній опері України.

«Я запевняю, що як Президент не допущу, щоб два клани в битві за владу підірвали стабільність у державі», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що боротьба між двома претендентами буде надзвичайно жорсткою. «Мені здається, настільки жорсткою, що може принести серйозні ускладнення у суспільному діалозі й у суспільному порядку, тому я закликаю і претендентів, і виборців керуватися 7 лютого законом», - наголосив він.

Глава держави підкреслив, що єдиний спосіб провести чесні і демократичні вибори, які визнає будь-яка сторона, що бере участь у виборах, – це провести вибори законно.

В.ЮЩЕНКО закликав усіх об’єднатися навколо забезпечення стабільності в країні, незалежно від того, йдеться про членів виборчих комісій, правоохоронців, журналістів, спостерігачів чи виборців. «Ми повинні мати одну поведінку – провести законні чесні вибори в рамках другого туру 7 лютого», - підкреслив Президент.

«Я як Президент зроблю все, щоб другий тур, як і перший, пройшов чесно з чітким дотриманням демократичних норм», - підкреслив глава держави.