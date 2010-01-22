Герман: політики не мають права домовлятися за спинами виборців

Заступник лідера Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН наголошує, що політики не мають права вважати виборців за кріпаків і домовлятися за їх спинами.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН, коментуючи деякі негативні тенденції під час президентської виборчої кампанії.

«Найбільш небезпечною тенденцією під час цієї виборчої кампанії є відхід від демократичних принципів і взагалі від ідеології пріоритету прав людини», - вважає вона.

За словами політика, «окремі заяви кандидата на пост Президента, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на кшталт: «я не дозволю, щоб В.ЯНУКОВИЧ став Президентом; В.ЯНУКОВИЧ не має права покласти руку на Євангеліє; я виведу людей на вулицю; я домовлюся з ТІГІПКОМ і його виборці перейдуть на мій бік» - свідчать, що виборця, пересічного громадянина перестають вважати вільною людиною, яка має право вибору».

«Виборець стає лише предметом маніпуляцій. Це дуже небезпечна тенденція», - відзначила Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що лише народ має право визначати, хто буде главою держави. «І одна особа не повинна собі дозволяти таких висловлювань, адже це свідчить про небезпеку авторитаризму, якщо не сказати більш жорстко», - зауважила народний депутат.

На думку Г.ГЕРМАН, з цих виборів необхідно винести дуже важливий урок: «Люди повинні зрозуміти, що ніхто не має права вважати їх за кріпаків і що політики за їх спинами не можуть домовлятися, як буде голосувати та чи інша частина громадян».

Г.ГЕРМАН також підкреслила, що дуже важливо, щоб рівень свідомості громадянського суспільства в Україні після цих виборів піднявся. «Це буде гарантією, що наступні вибори будуть менш маніпуляційними і менш технологічними. А їх результат віддзеркалюватиме справжній вибір народу», - переконана Г.ГЕРМАН.