Тимошенко: у 1919 р. я б абсолютно точно була серед січових стрільців

Кандидат у Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє докласти всіх зусиль, щоб українців не розділяли складні питання історії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на урочистих зборах з нагоди Дня Соборності України у Львівському оперному театрі.

«Для мене політика, яка дасть можливість в нашу чесну історію України повірити всіх, – і Схід, і Захід, і Центр України – є змістом моєї роботи, майбутньої роботи, якщо Господь і народ України дасть на посаді Президента України. Для мене зміцнення і розвиток нашої рідної української культури є змістом і суттю перебування в політиці. І я докладатиму всіх зусиль для того, щоб так і було», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні під час відвідин могили відомого українського композитора Володимира Івасюка пригадала, які проблеми були зі встановленням пам`ятника В.Івасюку, як боялися в Україні співати українські пісні і як ці пісні співати не дозволяли.

«Я хочу, щоб в Україні більше ніколи такого не повторилося. Я хочу, щоб українці більше ніколи не ховали ні від кого свої прапори, свою культуру і свою справжню історію. Я думаю, що так і буде», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, незмінним для неї залишається те, що в Україні повинна бути єдина державна мова – українська.

«Для мене є святою наша українська мова. І я ніколи не допущу навіть слова про те, що в Україні має бути будь-яка інша державна мова, окрім української. Єдина державна українська мова є базисом і основою розвитку і зміцнення України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр наголосила на незмінності своєї позиції, що на території України не може бути військових баз інших держав.

«На території України не може бути ніяких військових чужих баз. І ніколи я на посту Президента не допущу таких несумісних зі зміцненням держави дій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, шлях між першим і другим туром президентських виборів буде дуже складним.

«І ще більш нелегкий шлях буде після того, як нам вдасться здобути перемогу. Нам з вами доведеться знову відроджувати віру, надію людей на те, що влада, яка приходить до України, їй служитиме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на президентських виборах демократичним силам необхідно буде знову довести, що саме демократичний вибір України є її майбутнім.

Пригадавши історію, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що якби жила в 1918-19 році минулого сторіччя, то була б у рядах січових стрільців.

«Якби я жила у далеких 1918-1919 роках, то я б абсолютно точно була серед січових стрільців, тому що там якраз і були справжні патріоти, там якраз і була справжня боротьба за свободу України. Я і зараз можу вам сказати, що я хочу як політик, як людина, яка служить Україні, бути серед тих людей, які завойовували і завойовують славу, незалежність і свободу України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре закликала демократичні сили об`єднатися для підтримки її як кандидата в президенти.

«Я хочу попросити вас допомогти мені не програти цей головний важливий бій, і саме ці президентські вибори. Я ніколи не підведу ні вас, ні Україну, ні наше майбутнє, яке ми з вами бачимо однаково. Україна буде сильною європейською державою. Україна буде сильною серед сильних і ніколи не дасть зруйнувати головне – цілісність, незалежність, суверенність, і всі наші шанси будуть втілені в життя. Я живу лише з одним гаслом – Україна перш за все», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.