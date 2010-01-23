ПР не сподобалося, що Куніцин «прогнувся» перед Януковичем?

Рада севастопольської міської організації Партії регіонів категорично наполягає на звільненні з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі парторганізації, у прийнятій 22 січня на засіданні ради заяві наголошується, що «чиновники, призначені ЮЩЕНКОМ, прагнуть продемонструвати лояльність майбутньому Президенту», розуміючи, що в другому турі президентських виборів лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ здобуде переконливу перемогу. Зокрема, йдеться в заяві, С.КУНІЦИН «одним з перших засвідчив своє шанування Віктору ЯНУКОВИЧУ» (в інтерв`ю газеті «Крымский обозреватель» С.КУНІЦИН повідомив, що Блок Сергія Куніцина має намір підтримати в другому турі виборів В.ЯНУКОВИЧА, і пояснив, чому. Як очікується, сьогодні в Севастополі об 11.00 розпочнеться конференція Блоку Сергія Куніцина, на якій головним буде питання про підтримку в другому турі кандидатури В.ЯНУКОВИЧА -УНІАН).

У заяві підкреслюється: «В однопартійців і городян думка про С.КУНІЦИНА, який одержав у 2008 році вотум недовіри в Севастополі (йдеться про так званий референдум щодо недовіри голові міськдержадміністрації С.КУНІЦИНУ, який пізніше судом був визнаний нелегітимним, - УНІАН) однозначна: нинішній голова адміністрації має бути звільнений за постійне порушення ним і його оточенням законодавства України, зневагу до інтересів громади Севастополя».