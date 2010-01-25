У Польщі та Східній Україні домінує «чорна легенда» про Бандеру

Присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України є внутрішньою справою України, яка не матиме великого впливу на розвиток польсько-українських відносин.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт Польсько-Української фундації співпраці PAUCI Адам САУЕР.

«Степан Бандера є трагічно неоднозначною постаттю, яку не можна оцінити у двох словах, не користуючись символами, які десятиліттями навязувалися комуністичною пропагандою чи націоналістичною ідеалізацією», - сказав він, коментуючи рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

А.САУЕР зауважив, що у Польщі, як і у Східній Україні, домінує «чорна легенда» про С.Бандеру, через яку рішення В.ЮЩЕНКА було сприйнято негативно.

Водночас він відзначив, що ця справа сприймається у Польщі все менш емоційно, особливо молодими поляками.

«Відходить покоління, яке має з Україною «рахунки крові», а для молодшого покоління, до якого себе зараховую, історичні конфлікти мають менше значення від потреби нормальних відносин із сусідами», - відзначив А.САУЕР.

Він назвав «символічним» рішення Президента України, відзначивши, що у довгостроковій перспективі воно матиме все менший вплив на польсько-українські відносини.