Аналітики: 7 лютого знову буде важливо, хто рахує, а не як голосують

Аналітики Центру політико-правових реформ попереджують про крайню небезпеку фальсифікацій в день голосування внаслідок ухвалення змін до виборчого законодавства.

«Прийняті зміни можуть бути використані з метою дезорганізації виборчого процесу на всіх рівнях. Повторне голосування 7 лютого може стати яскравим прикладом дії вже здавалося забутого зловіщого принципу «неважливо, як голосують, важливо, хто рахує», - йдеться у статті «Особливості національного виборчого законотворення» Центру політико-правових реформ.

«При такому ході виборчого процесу встановити об’єктивний результат волевиявлення громадян буде практично неможливо», - роблять висновки політичні аналітики.

«І до повного «букету» правового нігілізму більшості наших парламентаріїв додамо, що неприйнятним у державі, яка називає себе демократичною і правовою, є внесення змін до виборчого законодавства напередодні виборів. На недемократичний характер такої практики (саме так, для Верховної Ради це є звичною практикою) неодноразово звертали увагу Венеціанська комісія у своїх висновках та ряд інших міжнародних інституцій», - підсумовує Центр наслідки ухвалення за чотири дні до виборів змін до виборчого законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», прийнятий ВР 3 лютого.

Цим документом із закону вилучено положення, згідно з яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менші дві третини складу комісії. При цьому в разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. В день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що у разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливості подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 чоловік (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливості подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії в кількості 16 чоловік (по 8 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної міської, районної, районної в місті ради.