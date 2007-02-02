Ющенко лобіюватиме казахський бізнес (фото)

АТ «Банк Туран Ален» має намір відкрити філіал в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ, виступаючи сьогодні на бізнес-форумі «Казахстан-Україна: нові можливості для бізнесу» в Києві.

«Вирішується питання про відкриття філіалу цього банку в Україні… Я просив би підтримки в цьому питанні», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Президент України Віктор Ющенко (праворуч) і Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв порозумілися під час бізнес-форуму Україна-Казахстан

Водночас Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв повну підтримку казахському бізнесу на державному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, «ми надаватимемо повну підтримку казахському бізнесу на державному рівні». При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що «як ніяка інша країна, ми зацікавлені у присутності казахського капіталу».