У ЦВК кажуть, що штаби вже знають результати виборів

Представники одного з кандидатів в Криму та на Луганщині штучно затягують введення електронних протоколів у базу даних ЦВК – член Комісії

Київ. 8 лютого. УНІАН. Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявляє, що представники одного з кандидатів на пост Президента України в Криму та Луганській області штучно затягують введення електронних протоколів у базу даних ЦВК.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що на даний момент підрахунок голосів завершений на всій території України, і зараз відбувається підготовка окружними виборчими комісіями протоколів для введення їх в електронну базу даних ЦВК.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що при цьому представники одного з кандидатів абсолютно свідомо, «а, з іншого боку - з надуманих причин, гальмують підготовку електронних протоколів».

При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ сказав: «Просто один з кандидатів не хоче визнати свою поразку».

Член ЦВК зауважив, що в штабах результати виборів вже відомі.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що у Криму через штучні перешкоди підраховано лише 67% протоколів, в Луганській області – 82%. В решті регіонів, за його словами, цифра опрацьованих протоколів наближається до 90%, а в деяких регіонах вже обраховано 100%. Це дає йому підстави зробити прогноз, що розрив між кандидатами буде тільки збільшуватись (УНІАН: в ці хвилини опрацьовано 96,7% протоколів, і Віктор ЯНУКОВИЧ випереджає Юлію ТИМОШЕНКО на 2,39%).

«Не хочеться вірити, що саме збільшення такого розриву і є підставою для гальмування введення електронних протоколів», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Для прикладу він навів ситуацію в одній з окружних виборчих комісій на території АР Крим. Там, для спеціальної дільниці № 66 ОВК № 8, яка розташована у лікарні, було надруковано 52 виборчих бюлетенів за кількістю ліжко-місць (52 місця). В результаті проголосувало 26 осіб. Решта бюлетенів було погашено. Однак представники одного з кандидатів висловили думку, що ці бюлетені могли бути використані для фальсифікації на інших дільницях. «Це безпідставні звинувачення», - зауважив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.