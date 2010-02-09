У ПР обіцяють нову коаліцію вже цього четверга

Народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК не виключає, що цього тижня буде оголошено про створення нової коаліції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За словами В.ГРИЦАКА, за попередніми даними, оголошення про створення нової коаліції буде зроблено у четвер. «Думаю, у четвер буде оголошено про створення нової коаліції», - сказав він.

В.ГРИЦАК зауважив, що до складу нової коаліції увійдуть три фракції парламенту. При цьому він відмовився назвати, які саме фракції, окрім фракції Партії регіонів, готові долучитися до коаліції.

У свою чергу заступник лідера фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ зазначив, що поки не може говорити конкретно, чи буде у четвер оголошено про створення коаліції. «Я поки не можу про це сказати. Але переговори йдуть», - сказав М.АЗАРОВ.