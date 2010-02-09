Регіонали хочуть завтра під Верховну Раду привести 30 тисяч людей

Партія регіонів завтра під стінами Верховної Ради планує провести акцію на підтримку свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК.

За його словами, очікується, що завтра Центральна виборча комісія підіб’є попередні підсумки президентських виборів, й акція буде спрямована на святкування перемоги В.ЯНУКОВИЧА.

При цьому, сказав народний депутат, Партія регіонів зробить усе, аби не створити проблем з пересуванням вулицями Києва жителям міста. «Політики не повинні заважати киянам і створювати для них проблеми», - сказав В.ГРИЦАК. За його словами, очікується, що в акції візьмуть участь до 30 тисяч осіб.