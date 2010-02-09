У НУ-НС кажуть, що переговори про нову коаліцію виглядають «як асорті»

З депутатськими групами «За Україну!» і «Єдиний центр», що входять до складу фракції НУ-НС, поки переговори про входження до нового складу коаліції не ведуться.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, представник депутатської групи «Єдиний центр» Михайло ПОЛЯНЧИЧ сказав журналістам, що про проведення таких переговорів йому відомо. За його словами, такі переговори проводяться з окремими групами та окремими депутатами, але все це поки виглядає «як асорті».

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, переговори переможців президентських виборів, зокрема Партією регіонів, ведуться з усіма фракціями Верховної Ради, у тому числі з фракцією НУ-НС. «Але до нас поки не зверталися. Про це відкрито ніхто не говорить, але по аналізу виборів видно, що ведуться окремі розмови, які офіційними не можна назвати, але такий процес йде», сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

У свою чергу, представник групи «За Україну!» Андрій ПАРУБІЙ висловив сумнів, що такі переговори можуть мати перспективи з групою «За Україну!». «Особисто зі мною не вели жодних переговорів», - сказав він. Крім того, за словами А.ПАРУБІЯ, на засіданні депутатської групи жодного разу це питання не піднімалося. «Думаю, що такі переговори - швидше фантазії і видання бажаного за дійсне», - додав він.

А.ПАРУБІЙ припустив, що інформація про те, що 40 народних депутатів від НУ-НС готові увійти в коаліцію з Партією регіонів, є перебільшенням.