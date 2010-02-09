Вітання Януковичу - хто з українських політиків не витримав першим

“Від імені Соціалістичної партії України вітаю Віктора Федоровича Януковича з обранням Президентом України”, - заяву такого змісту, підписану головою Соціалістичної партії України Олександром Морозом, поширила сьогодні прес-служба СПУ.

Водночас автор привітання нагадує, що “дострокове переобрання парламенту на основі закону про вибори з відкритими партійними списками було б виправданим кроком на шляху реформування влади”. Але, пише Мороз у привітанні, “не варто відкидати і інші спроби вирішення цього завдання”, бо нині, на його думку, вони сьогодні сприймаються “як належне, без тріскотні та інсинуацій на зразок: “…політична корупція» та “зрада”.

“Януковичу дістається важка спадщина, обумовлена не стільки економічною кризою, як наслідками авантюризму і безвідповідальності в організації державного управління. Суб’єктивізм, інтриги, переважання особистих інтересів над інтересами суспільства привели до відчуження народу від влади і держави”, - співчуває Мороз. Та підкреслює: “нинішня ситуація підтверджує, що соціалісти, я в тому числі, діяли правильно, намагаючись здолати авантюри В.Ющенка і Ю.Тимошенко у 2006 – 2007 рр. Практика доводить, що злодійство і брехня не повинні бути інструментами влади. Це інструменти негідні, ненадійні і, в кінцевому результаті, неефективні”.

Наостанок Мороз исоловив переконання, що “ближчим часом суспільство дізнається про реальні «здобутки» влади, яка має піти у небуття. Зробити це слід не задля правила «критикуй попередника», а для того, щоб люди зрозуміли глибину прірви, в яку втягнули Україну її керманичі...” Бо “влада така, яким є народ”.